I Circoli del Pd siciliani distribuiranno ai poveri alimenti di prima necessità

l Partito Democratico siciliano aderisce all'iniziativa del PD nazionale "Solidarietà in circolo", per consentire fino al 19 dicembre la raccolta di beni di prima necessità a favore delle famiglie bisognose. "Abbiamo già avviato, dopo l'assemblea con i segretari di circolo - spiega il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo - l'iniziativa 'teniamoci in contatto', per stare accanto, in un momento così complicato reso ancora più difficile dalla pandemia, alle persone più deboli e sole che necessitano anche di una parola di conforto. Il PD siciliano quindi aderisce con convinzione a 'Solidarietà in circolo', lanciata dal PD nazionale". Fino al 19 dicembre, quindi, gli oltre 250 circoli del PD in Sicilia raccoglieranno generi alimentari e di prima necessità da destinare alle persone e alle famiglie in difficoltà: si tratta di un piccolo gesto che può dare tanto alle famiglie e alle persone bisognose, soprattutto in prossimità delle festività natalizie.