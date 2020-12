Covid a Floridia, in calo la curva del contagio: 76 i nuovi positivi

Comincia a scendere la curva dei contagi da covid-19 a Floridia. I numeri lasciano ben sperare per i prossimi giorni, proprio in prossimità di Natale. Secondo il report dell'Asp di Siracusa trasmesso al Comune di Floridia, i nuovi positivi sono 76, mentre soltanto 4 i soggetti in isolamento fiduciario. A Floridia, così come in tutti i Centri della Sicilia, i cittadini sperano in un allentamento delle misure restrittive nei giorni di festa, Natale, Santo Stefano e Capodanno. Almeno concedere libertà di entrata ed uscita dalla città. Provvedimento ad oggi negato dal nuovo Dpcm di Giuseppe Conte.