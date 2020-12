Le Regioni del Nord protestano contro il Dpcm: troppe limitazioni

Le regioni del Nord protestano contro gli aspetti più limitativi del nuovo Dpcm mentre sulla base dei dati della cabina di regia Speranza firmerà un'ordinanza che sposta altre 5 regioni in area gialla (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria). Solo l'Abruzzo resta rosso, 12 regioni sono gialle e 8 arancioni. Fontana: 'Così rischiamo di scatenare la fuga al Sud'. Il governatore del Veneto, Zaia, invita il governo a ripensarci e chiede 'un ravvedimento'. Intanto risale il numero giornaliero di positivi: sono 24.009 con 14mila tamponi in meno rispetto al precedente rilevamento. Le vittime sono 814. Il numero dei guariti o dimessi supera però quello dei contagiati. Il rapporto tamponi-positivi sale all'11,3%. L'indice Rt in cinque regioni è ancora sopra 1, nella media scende a 0,91.