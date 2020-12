La deputata Rossana Cannata annuncia l'apertura della Rsa di Pachino

“La Rsa di Pachino potrebbe aprire già il 29 dicembre”. Lo annuncia il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, la quale precisa: “Finora ho mantenuto un’interlocuzione continua con il management dell’Asp ma sono stata cauta nel dare comunicazioni sulla struttura, soprattutto per quanto riguarda la data di apertura, considerati alcuni rallentamenti e ostacoli dovuti all’emergenza sanitaria in atto. Ma, salvo imprevisti che potrebbero far slittare al massimo di qualche giorno l’apertura, e quindi comunque entro gennaio, posso adesso affermare, in base agli step e iter comunicati dalla direzione, che a breve la Rsa di Pachino entrerà nella sua piena funzionalità”.

Rossana Cannata aggiunge: “La ditta in questi mesi ha, infatti, effettuato dei lavori ma, in base anche a degli accordi con l’Asp, l’apertura è ormai imminente. Si tratta di un importante traguardo per la sanità della zona Sud della provincia di Siracusa - conclude la componente della commissione Attività produttive - per il quale mi sono impegnata sin dal mio insediamento, effettuando anche sopralluoghi, come dimostrano pure gli interventi dei diversi movimenti che, citandomi, riconoscono in me colei che si è fatta portavoce delle esigenze della comunità della zona Sud e che sempre continuerà a farlo, così come finora fatto per l’intero territorio”.