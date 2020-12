Postano foto e video di compleanno su social, 42 sanzionati a Siculiana

Organizzano e partecipano a una festa di compleanno. E per non scordare quei momenti, postano video e fotografie sui social. Immagini che non sono passate inosservate ai carabinieri di Siculiana che, con pazienza, hanno identificato tutti i partecipanti alla festa. Ben 42 le sanzioni - da 400 euro a testa - che sono state elevate visto che è stato creato, in violazione di quanto prescritto dalle normative anti-Covid, un assembramento.