Sicurezza stradale, Webinar della Polstrada di Siracusa con gli studenti

Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, numerose sono state le istanze pervenute dal mondo della scuola tese a sollecitare la ripresa formativa dell’educazione stradale, elevata quest’anno a materia di insegnamento nell’ambito dell’educazione civica.

Compartimento Polizia Stradale Sicilia-Orientale - unitamente all’ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa ha in programma la realizzazione del progetto Icaro, giunto quest’anno alla Sua 21° edizione, attraverso una serie di incontri, in modalità Webinar, rivolti agli studenti della Scuola secondaria di secondo grado da effettuare direttamente dagli studi radiotelevisivi dell’emittente regionale FM Italia.

Nel corso degli incontri i ragazzi avranno, altresì, la possibilità di confrontarsi con testimonial del mondo dello spettacolo, della comunicazione, della cultura, della scienza medica e dello sport, tra i quali le campionesse delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Valentina Vezzali e Chiara Fontanesi; testimonial d’eccezione saranno Fabrizio e Federico Sansone, in arte “I Sansoni”.

Le date per gli incontri Webinar sono state fissate per il 10.12.2020 ed il 16.12.2020 nella fascia oraria 9.10 – 9.50.