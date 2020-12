Anci Sicilia: "No razionalizzazione di donazioni e trapianti"

"La pandemia in corso ha costretto le nostre strutture sanitaria a una rivalutazione degli assetti organizzativi, prevedendo in molte aziende ospedaliere la sospensione di alcune attività, ma la donazione e il trapianto degli organi non può e non deve rientrare in questa forma di razionalizzazione". Lo afferma in una nota il presidente di Anci Sicilia e sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando l'ultimo report del Centro nazionale trapianti sull'"Indice del dono" che ha messo in evidenza che la Sicilia è ultima in Italia, con l'unica eccezione di Ustica, che è prima tra i piccoli comuni. "L'impegno dei medici e degli infermieri è certamente encomiabile - aggiunge - ma non è sufficiente a fronteggiare il calo importante delle donazioni che si sta verificando, in particolare in Sicilia, a causa dell'alto numero di opposizione alla donazione di organi registrato nei nostri comuni al momento del rilascio o del rinnovo delle carta d'identità". "Questa emergenza - conclude - ha insegnato che ognuno con i propri comportamenti è responsabile della salute di tutti, principio che vale ancora di più per i trapianti. Dare il proprio consenso alla donazione è un dovere civico di tutti e ognuno di noi deve fare la sua parte".