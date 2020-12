I genitori degli alunni di una classe dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-Colonna di Vittoria hanno deciso di far rimanere a casa i loro figli. Nella città, non più zona rossa, sono riprese le attività scolastiche, ma la paura del contagio ha spinto alcune famiglie a rinunciare alle lezioni per i loro figli. Gli alunni sono rimasti a casa in attesa dei provvedimento delle istituzioni competenti.