Feste di Natale, in arrivo nuoca ordinanza del presidente della Regione

In Sicilia è in arrivo una nuova ordinanza "in vista delle festività natalizie", il cui perno è costituito dai "rientri" nell'isola e "gli assembramenti nelle aree commerciali" e i "controlli che dovranno essere fatti". Cosi', in merito all'emergenza coronavirus, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a SkyTg24. "Il terzo elemento - aggiunge - è il ruolo che dovranno svolgere i medici di medicina generale".

"Abbiamo individuato 33 aree di stoccaggio". Cosi', in merito al piano di vaccinazioni anti-Covid, l'assessore alla Salute della Regione "Stiamo già procedendo alla campagna della vaccinazione anti-influenzale e questa sarà la prova generale", aggiunge.