Modica, webinar in diretta sul Coronavirus organizzato dal Lions Club

Il Lions Club Modica, presieduto da Luca Garaffa, ha organizzato per venerdì 11 dicembre alle 19,30 un webinar in diretta sul tema: ”Coronavirus cosa ci ha insegnato? La sorpresa che non è più sorpresa”. Relatore sarà Antonella Di Rosolini, infettivologa del reparto Covid dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Modererà i lavori la giornalista Maria Carmela Torchi. Il webinar è fruibile dalla pagina Facebook del Lions Club di Modica all’indirizzo https://www.facebook.com/LionsClubModica108YB ed i cittadini possono fare delle domande alla relatrice scrivendo sulla stessa pagina o alla mail lionsclubmodica@gmail.com. I lavori saranno conclusi da Franco Cirilllo, primo Vice Governatore Distretto 108Yb Sicilia. Il Lions Club di Modica ha organizzato il webinar per fare il punto della situazione dell’emergenza Covid nell’area iblea sentendo la voce di uno dei medici ogni giorno in prima linea negli ospedali iblei come l’infettivologa Antonella Di Rosolini.