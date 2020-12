Modica, si lecca le dita allo sportello postale: impiegata rifiuta il modulo Imu

Non rispettare le regole anticontagio Covid può provocare qualche disagio. E' successo all''Ufficio postale di Modica Centro, in viale Medaglie d'Oro, dove un utente si è recato per pagare l'Imu. Giunto allo sportello, però l'impiegata si è rifiutata di procedere all'operazione in quanto l'utente, prima di porgere lo stampato, si era leccato le dita per dispiegare il modulo di pagamento. Il cliente - tra l'altro ex dipendente postale - ha fatto dietrofront ed ha chiamato la Polizia per esporre il suo malcontento. "Sarebbe bastato che l'impiegata - ha affermato l'ex dipendente delle Poste - si fosse munita di guanti per procedere regolarmente all'operazione". L'Ufficio postale ha fatto, comunque, sapere che il cliente sarà contattato in modo da permettergli di effettuare l'operazione allo sportello.