La curva dei contagio tende a diminuire a Floridia, proprio in prossimità delle Festività di Natale. Non siamo ancora davanti ad una città covid free, ma il contagio da covid 19, si abbassa. Dai dati trasmessi quest'oggi dall'Asp di Siracusa alla Protezione civile di Floridia, i nuovi positivi sono 57. Le persone che si trovano in isolamento fiduciario sono soltanto otto.