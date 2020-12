Coronavirus, 19.003 nuovi positivi: 649 i decessi

Sono 19.903 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 649 morti, che portano il totale a 64.036 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia.

LOMBARDIA - Sono 2.736 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 85 morti, che portano il totale a 23.666 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia.

LAZIO - I nuovi casi di Coronavirus nel Lazio oggi sono stati 1.194 secondo quanto riporta il bollettino relativo a 16mila tamponi. I morti sono stati 41. "A Roma 573 casi, stabili sotto quota 600" dice l'assessore regionale alla Sanità e alla Integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato. In tutto sono 87.318 i positivi nella Regione, di cui 318 in terapia intensiva, mentre i guariti sono stati 2.028.

CAMPANIA - Sono 1.414 i nuovi contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti, che portano il totale a 2.275 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia.