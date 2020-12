Messina, varata nuova motovedetta intitolata a Natale De Grazia

Intitolata a Natale De Grazia la nuova nave CP420 della Guardia costiera inaugurata oggi a Messina. E' ufficiale della stessa Guardia costiera morto alcuni anni fa in circostanze non ancora chiarite mentre indagava, per conto della procura di Reggio Calabria, su un traffico di rifiuti radioattivi a bordo di navi mercantili nel Mediterraneo. Un ufficiale che aveva fatto della propria vita "una testimonianza di umanita' e di coraggio - dice un comunicato - e la cui storia è stata di amore per la legalità e per il mare". La cerimonia di varo e di presentazione dell'unità si è svolta stamattina nei cantieri navali Intermarine (Gruppo Immsi) di Messina, alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, del presidente e dell'amministratore delegato di Intermarine, Antonino Parisi e Livio Corghi, e di Anna Vespia, moglie di De Grazia e madrina dell'evento. La scelta del 12 dicembre, fortemente voluta dal Comando Generale, vuole omaggiare la memoria dell'ufficiale della Guardia Costiera, "un uomo valoroso delle nostre istituzioni - dice il comunicato -, medaglia d'oro al merito di Marina e vittima del dovere".