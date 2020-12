Commercio virtuoso con 50 aziende siciliane lancia la App per Android ed Apple

Nato a Marzo 2020 per sostenere Produttori e Commercianti Italiani, Commercio Virtuoso è stato già definito l’Amazon Italiano con oltre 300 attività in tutta Italia e una crescita del 100% mese su mese.

“L’idea di un Marketplace fatto di soli imprenditori italiani è nata durante il lockdown con migliaia di negozi costretti ad abbassare la saracinesca e piattaforme come Amazon che sono cresciute a discapito dei nostri commercianti. Ho pensato ad una piattaforma per contrastare gli algoritmi che favoriscono i prodotti al prezzo più basso da venditori che risiedono al di fuori del nostro paese. Così è nato il concetto di “Acquistare locale per sostenere persone”. - Gabriele Conti Taguali, ingegnere siciliano 28enne, fondatore di CommercioVirtuoso.it.

Oggi la piattaforma che conta più di 50 aziende solo nel territorio Siciliano segna un nuovo punto di svolta e lancia la sua App per dispositivi Apple e Android.