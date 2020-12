Covid, 4 regioni passano in 'zona gialla': ma in Italia record di morti in Europa

Da oggi Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte saranno zone gialle e l'Abruzzo torna arancione mentre governo ed esperti continuano a raccomandare ovunque prudenza. Si intensificano shopping e spostamenti con l'avvicinarsi del Natale ma l'ultimo bilancio del coronavirus in Italia parla di 19.903 contagi e 649 morti, con le vittime totali che ormai sfiorano e per Afp superano quelle della Gran Bretagna, ai massimi in Europa. Per questo il governo conferma la linea del rigore e le deroghe si preannunciano comunque minime. Annunciato per gennaio l'inizio delle vaccinazioni anti Covid. A Cortina flash mob di negozianti, chef e maestri di sci contro il Dpcm. Altri Comuni frenano la movida. In Germania oggi Merkel vede i governatori dei Lander, in vista di un nuovo lockdown entro mercoledì prossimo.