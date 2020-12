Due cartucce e una croce sull'auto di un imprenditore di Agrigento

Due cartucce e una croce (realizzata con del legno legato con del fil di ferro) sono state lasciate sul parabrezza dell'auto del dirigente dell'associazione "LiberoFuturo", un imprenditore agrigentino di 45 anni. La scoperta è stata fatta ieri mattina, quando l'imprenditore si stava recando al lavoro. L'intimidazione e? stata denunciata alla Squadra Mobile di Agrigento. "La nostra associazione che, non a caso, si chiama LiberoFuturo - fa sapere il presidente Gerlando Gibilaro - respinge al mittente il messaggio di morte e tutta unita si stringe intorno al collega con l'impegno di intensificare la propria azione di denuncia contro i mafiosi ed i malfattori dei quali ancora non riusciamo a liberarci. Il nostro collega negli anni scorsi ha collaborato con le forze dell'ordine e, assistito da LiberoFuturo, si e? costituito parte civile in un processo (denominato 'Nuova Cupola') che lo ha riconosciuto come vittima ed ha condannato i mafiosi. Ci auguriamo che molti altri seguano il suo esempio e si uniscano a noi in questa lotta per la legalità? e la libertà? di impresa".