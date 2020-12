Il Catania compie l'impresa a Viterbo: il gol del successo su rigore nel finale

Il Catania regala al rientrante allenatore Raffaele che ha scontato 4 turni di squalifica, una inaspettata vittoria sul campo della Viterbese. E' finita 1 - 2 e sembrava che il pareggio alla fine accontentasse entrambe le formazioni. Ma i rossazzurri in pieno recupero al 93' hanno realizzato un calcio di rigore con Sarao, portando in Sicilia tre punti d'oro.

E' stato un brutto primo tempo, privo di emozioni ed azioni degne di nota. Sono stati i laziali a passare in vantaggio nel secondo tempo.

Al 56’ gol della Viterbese con Bezziccheri che di testa spedisce in rete dopo un bel cross dalla destra. Il Catania non ci sta e reagisce e dieci minuti più tardi ci prova Rosaia che di tacco impegna il portiere Daga. Al 70’ la Viterbese sfiora il raddoppio con Baschirotto bravo a calciare ma la conclusione viene deviata. Al 79’ il pareggio degli etnei con il solito Pecorino che spedisce in rete dopo una conclusione di Biondi respinta da Daga. Al 93′ fallo in area di un difensore della Viterbese e l’arbitro assegna il rigore. E' Sarao a trasformare il gol della vittoria.

(foto Tusciaweb)