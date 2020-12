La Finanza sequestra a Noto prodotti per fumatori in negozio cinese

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa hanno sequestrato 84.930 filtri e 26.614 cartine venduti illegalmente.

I finanzieri della Tenenza di Noto, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, notavano all’interno di un esercizio commerciale, gestito da un soggetto di etnia cinese, la presenza di accessori per il tabacco trinciato che venivano venduti senza la necessaria autorizzazione.

Constatata l’assenza della sopracitata autorizzazione e considerato che il soggetto aveva continuato a vendere indebitamente le cartine ed i filtri, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dei prodotti e all’irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro. Per questo tipo di violazioni, può anche essere disposta la chiusura dell’esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

L’operazione di servizio rientra, nel contesto delle linee strategiche del Corpo, nell’azione di prevenzione e contrasto alla commissione degli illeciti nel settore delle accise e delle imposte di consumo.