Floridia, 58 i positivi al covid: celebrati i funerali di Romano

Rimane stabile la situazione dei contagi da coronavirus a Floridia. Dal report di questa mattina inviato dall'Asp di Siracusa alla Protezione civile floridiana, i positivi sono 58. Otto invece le persone in isolamento fiduciario, compreso un sacerdote molto conosciuto in paese. Questo pomeriggio, familiari, parenti e gli amici più stretti, sempre nel rispetto delle norme sul contenimento, hanno dato l'ultimo saluto al veterinario in pensione, Paolo Romano. Il professionista aveva 72 anni ed aveva contratto il virus. E' stato devastante per Romano che soffriva di altre patologie. E' stata la seconda vittima a Floridia della nuova ondata di contagi.