Piazze di spaccio a Siracusa, sequestro di 'fumo' e segnalazione al Prefetto

Nell’ambito dei continui controlli degli uffici operativi della Questura di Siracusa, finalizzati al contrasto delle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, poco prima delle tre di questa mattina, agenti delle Volanti, pattugliando la zona di via Italia 103, hanno fermato un giovane di 24 anni sorpreso in possesso di una modica quantità di marijuana e lo hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente.

Il giovane, essendo fuori dalla propria abitazione in un orario non previsto dalle leggi anticovid, è stato, altresì, sanzionato per tale violazione.

Nello stesso contesto gli uomini delle Volanti hanno rinvenuto, sempre in via Italia 103, alcuni grammi di marijuana ed un foglio riportante nomi e cifre riconducibili ad un’attività di spaccio.