Controlli della polizia a Noto, multe per 8.000 euro

Al termine di tre giorni di intensi controlli del territorio effettuati nelle zone del centro storico della città barocca e delle aree periferiche netine, Agenti del Commissariato di Noto, diretti dal Vice Questore Aggiunto Paolo Arena, hanno identificato 100 persone, controllato 65 veicoli ed elevato 17 sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme del codice della strada per un totale di 8.000 euro.

Durante i controlli effettuati anche in prossimità di locali commerciali, gli agenti hanno invitato i molti giovani presenti al rispetto delle norme vigenti per l’emergenza sanitaria in atto con particolare riguardo all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Infine, nell’ambito di detti servizi sono state controllate 25 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.