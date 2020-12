Il sindaco di Siracusa riceve la visita dell'arcivescovo Lomanto

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha ricevuto stamattina l’arcivescovo Francesco Lomanto, nello studio verde di Palazzolo Vermexio. Era la prima volta che il capo della Chiesa siracusana si recava in visita a Palazzo di città dal giorno del suo insediamento.

L’incontro è stato l’occasione per rinsaldare, nel solco della tradizione, i contenuti di una collaborazione, che tra le due istituzioni non ha mai subito interruzioni, necessaria ad affrontare alcune questioni di rilevanza sociale che riguardano la città.

In segno di benvenuto, il sindaco ha donato all’arcivescovo Lomanto la riproduzione in argento del cavalluccio di tradizione corinzia utilizzato come simbolo dal museo archeologico “Paolo Orsi”, dov'è custodito.