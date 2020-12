Coronavirus, 18,236 nuovi positivi e 683 decessi: 2.855 in terapia intensiva

Sono 18.236 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 683 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 185.320 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.855 (-71).

LOMBARDIA - Sono 2.994 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 106 morti, che portano il totale a 24.097 dall'inizio dell'emergenza nella regione.

FRIULI - Sono 707 i nuovi casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo l'ultimo bollettino di oggi. Registrati inoltre 26 decessi, a cui si aggiunge un ulteriore decesso avvenuto il 12 dicembre.

VENETO - Sono 1.154 i nuovi positivi e 92 i morti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore in Veneto. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa rendendo noti i dati contenuti nel bollettino.

PUGLIA - In Puglia oggi sono stati registrati 1.073 casi positivi di covid 19 e 43 moeri. Lo rende noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni contenute nel bollettino del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.