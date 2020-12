Vittoria, festa di compleanno tra diciottenni: otto contagi Covid

Ha invitato alcuni amici a casa per festeggiare i suoi diciotto anni contravvenendo alle elementari norme di prudenza in questo periodo di pandemia Covid. Ma la festa si è trasformata in un focolaio di contagi. Alcuni dei ragazzi che avevano preso parte alla festa, dopo avere accusato sintomi sospetti a distanza di un paio di giorni dall'invito del coetaneo, si sono sottoposti al tampone: otto di loro sono risultati positivi e sono adesso in isolamento domiciliare mentre le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione dei familiari dei giovani contagiati. Sembra che gli otto ragazzi risultati positivi si siano fermati a dormire a casa del loro amico perchè la festa si era protratta fin dopo le 22 e con il coprifuoco non sarebbero potuti tornare a casa.