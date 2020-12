Festività, si può andare nelle seconde case ma nella stessa regione

Andare nelle seconde case all'interno della stessa Regione sarà sempre possibile durante l'intero periodo delle feste, ovvero dal 24 al 6 gennaio. E' quanto precisano fonti di Palazzo Chigi in merito al decreto sulla nuova stretta di Natale varato dal governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore da oggi. L'Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, arancione nei feriali dello stesso periodo con deroghe per i piccoli comuni. E due commensali non conviventi o i minori di 14 anni potranno spostarsi sempre per raggiungere i familiari. Rispetto alla bozza del testo entrata in Cdm, si aggiunge un articolo relativo ai ristori immediati per bar e ristoranti. Scattata l'ordinanza restrittiva in Veneto. Il Governo impugna quella della Val d'Aosta sulle aperture.