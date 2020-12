Scossa di terremoto in Aspromonte: avvertita a Reggio Calabria e Messina

Un terremoto di magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4. è stato avvertito tra le città di Reggio Calabria e Messina. La scossa si è protratta per circa 10 secondi ed è stata avvertita soprattutto nel Reggino, a Villa San Giovanni, Gioia Tauro, Cittanova, Palmi nella Locride e persino in provincia di Vibo Valentia e a Cosenza. Grande paura anche a Messina, dove la scossa si è avvertita chiaramente, ma al momento non si registrano feriti. L'epicentro si è registrato a 8 km N/E di Roccaforte del Greco, un piccolo comune di appena 405 abitanti che si trova sul versante meridionale dell'Aspromonte