'La Sicilia' di Catania chiede i soldi alla Regione: sbloccare fondi per l'editoria

"Il governo regionale, su proposta dell'assessore Gaetano Armao, ha emanato il decreto del Presidente della Regione Nello Musumeci nr 611/2020 del 12 novembre pubblicato sulla Gurs del 27 novembre 2020. La misura prevede che siano attinte dal fondo Sicilia -Sezione specializzata in credito istituito all'Irfis-Finsicilia Spa - delle somme da dedicare alle imprese editoriali siciliane". Lo scrive La Sicilia di Catania in un'intera pagina del quotidiano. "Anche la Domenico Sanfilippo editore Spa, società che edita questo giornale - si legge ancora nella pagina del quotidiano - è in attesa che vengano delineati i provvedimenti di attuazione della suddetta norma, consapevole che se ciò non avvenisse nel breve tempo si creerebbe una crisi senza precedenti che metterebbe in pericolo tante testate che costituiscono un presidio per la democrazia e la libertà di stampa, fra l'altro sempre difesa da quest'azienda negli anni. Confidiamo nella piena ed immediata applicazione di quanto previsto dalle norme recentemente approvate, proprio in relazione all'emergenza Covid-19"