Palermo, 8 casi covid all'ospedale Ingrassia: stop a ricoveri in 3 reparti

"Dopo la sospensione di nuovi ricoveri nel reparto di geriatria dell'ospedale Ingrassia di Palermo, analoga decisione è stata adottata temporaneamente per cardiologia, chirurgia e ortopedia dello stesso nosocomio. I reparti continuano a funzionare regolarmente per i degenti ricoverati garantendo, anche, le emergenze". E' quanto si legge in una nota dell'Asp di Palermo. Il provvedimento è stato assunto a seguito di 8 nuovi positivi al Covid: 4 pazienti (2 in geriatria, uno in chirurgia e un altro in cardiologia), 2 operatori della cardiologia (rientrati dopo il periodo di quarantena a seguito di tamponi negativi e di provvedimenti di fine isolamento) e 2 operatori dell'ortopedia. I degenti positivi sono stati trasferiti in strutture dedicate alla cura e all'assistenza dei pazienti contagiati dal Coronavirus. Dopo la sanificazione dei locali ed il completamento di ricerca ed isolamento di eventuali ulteriori casi, lunedì mattina riprenderà la regolare attività in tutti i reparti. Dall'analisi fatta dalla direzione sanitaria del presidio insieme al rischio clinico, non ci sarebbe correlazione tra i positivi della geriatria con quelli delle altre strutture.