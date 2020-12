Vittoria, gli auguri di Natale della Commissione straordinaria alla città

Messaggio augurale alla città di Vittoria da parte della Commissione straordinaria. "Cari cittadini vittoriesi, si approssimano le festività natalizie, e quest'anno ci trovano in un momento particolarmente difficile, in tutti i sensi, per la presenza di questa terribile pandemia, che tantissimo dolore ha arrecato per le perdite umane e per le sofferenze che ha procurato alle persone che hanno contratto il COVID-19 e sono però riuscite a guarire. Tantissimi problemi e gravissimi danni ha creato anche all’economia ed alle attività produttive del Paese e, naturalmente, anche di Vittoria. Il Natale è la festa più importante dell'anno, è la festa della famiglia, dei buoni sentimenti e dell’amicizia! Ma quest'anno è soprattutto una festività interiore, che ci invita tutti alla riflessione, soprattutto per trovare la forza e la volontà di resistere per superare le difficoltà di questi mesi. Auguriamo pertanto a tutti voi, di cuore, che presto possa sparire questa terribile pandemia e che, oltre alla salute, il bene più prezioso che abbiamo, anche l’importante economia vittoriese possa presto tornare agli antichi splendori, sicuri che, la laboriosità dei cittadini vittoriesi, rilancerà fortemente la crescita del tessuto economico! E non dimenticate che alla base di tutto deve esserci l'impegno di rispettare le regole per la tutela della salute propria e dei propri cari e dei propri concittadini, affinché questi mesi difficili possano essere presto un lontano e triste ricordo. Buone festività natalizie a tutti voi".