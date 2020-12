Screening con i tamponi per il contrasto ai contagi da Covid-19 a cura dell'azienda sanitaria, anche oggi nel Ragusano, in collaborazione con amministrazioni comunali e volontari. Su 1.966 test rapidi somministrati sono stati registrati 14 positivi (Vittoria 10, Pozzallo 2, Modica 2); 104 gli esami eseguiti a fuori sede, tra questi non si sono riscontrati casi di positività al virus.