Covid, 793 isolamenti domiciliari: nessun morto nelle ultime 24 ore

Sono 862 le persone positive al Covid in provincia di Ragusa. In isolamento domiciliare ci sono 793 persone, mentre sono 51 i pazienti ricoverati negli ospedali di Vittoria, Modica e Ragusa. In residenza sanitaria assistenziale si contano 18 persone. Ecco le persone in isolamento domiciliare nei dodici comuni del territorio ibleo: 70 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 77 Comiso, 1 Giarratana, 5 Ispica, 155 Modica, 7 Monterosso Almo, 35 Pozzallo, 142 Ragusa, 23 Santa Croce Camerina, 35 Scicli, 207 Vittoria. Dall'inizio della pandemia le persone guarite sono 5092, 135 i morti. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.