Anaepa Confartigianato Palermo: Rino Sciascia è il nuovo presidente

Rino Sciascia è il nuovo presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia Palermo. Prende il posto di Matteo Pezzino, che dallo scorso anno è stato chiamato a ricoprire anche la poltrona regionale della categoria.

Rino Sciascia, 66 anni, ingegnere e imprenditore edile da 37 anni, si è avvicinato al mondo di Confartigianato da quasi 5 anni, restando conquistato dal mondo dell’associazionismo sin dal primo momento.

In questo momento storico importante dominato dalla pandemia, la crisi non ha risparmiato nessuno, mettendo in ginocchio anche il settore delle Costruzioni. A livello regionale, ad esempio, la crisi Covid-19 ha determinato per le imprese del settore una perdita di fatturato nel bimestre marzo-aprile pari a 618 milioni di euro, equivalente ad una riduzione del -10,6% del fatturato dell’intero anno, con pesanti ripercussioni sull'occupazione. Il Governo, nel Decreto Rilancio, ha inserito il Superbonus 110%, una boccata di ossigeno ma con una macchina non affatto semplice da mettere in moto. “Lavorerò con l’impegno e l’entusiasmo che da 37 anni mi accompagna nel mio mondo di imprenditore edile – dice il neo eletto Rino Sciascia (Calogero all’anagrafe) –. Il mio obiettivo principale è quello di portare i nostri associati a potere operare in questo difficile mondo dell’Ecobonus. Un’importantissima opportunità varata dal Governo ma dove ogni passaggio è ancora troppo laborioso. Dobbiamo rendere le nostre imprese operative, sotto questo profilo, nel più breve tempo possibile”. Nel nuovo direttivo, anche i consiglieri Antonino Salvaggio, Sebastiano Zafonti e Giuseppe Lo Cicero.