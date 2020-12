Rifiuti, la Regione completa i lavori di compostaggio a Vittoria

Sono terminati i lavori per la realizzazione dell'impianto pubblico di compostaggio a Vittoria . L'opera, finanziata dal governo Musumeci con due milioni di euro, consentirà di trattare 24 mila tonnellate l'anno di organico, consentendo così alla provincia di Ragusa l'autosufficienza. L'assessore regionale all'Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, - dice la Regione - nei giorni scorsi ha sentito, nel corso della periodica verifica sullo stato di avanzamento dell'impiantistica in Sicilia, il responsabile unico del procedimento. Adesso scatterà l'ultimo step, che prevede il rispetto di alcuni adempimenti previsti in fase di autorizzazione, tra cui la realizzazione di una tettoia, per arrivare alla messa in funzione dell'impianto da parte della Srr, che dovrà anche gestirlo. L'intervento principale, che rientra tra i progetti dell'ex ordinanza di Protezione civile, prevedeva il ripristino, l'adeguamento e il potenziamento della struttura di contrada Pozzo Bollente. La gara era stata avviata nel maggio dello scorso anno e i lavori erano stati assegnati con contratto stipulato lo scorso ottobre.