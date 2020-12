Coronavirus, 10.872 nuovi positivi con meno tamponi: 415 i morti

Sono 10.872 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute del 21 dicembre. Da ieri sono stati registrati altri 415 morti che portano il totale a 69.214 dall'inizio dell'emergenza covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 87.889 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.731, con un calo di 12 unità. Nei reparti sono ricoverate 25-145 persone (-13). I guariti sono 19.632 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 1.281.258. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente sono 9.178 in meno. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 613.582.

LOMBARDIA - Sono 950 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute del 21 dicembre. Da ieri sono stati registrati altri 41 morti che portano il totale a 24.420 dall'inizio dell'emergenza covid 19.

PIEMONTE - Sono 611 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti.

VENETO - Sono 2.583 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 47 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 22.806 tamponi, con un'incidenza sui casi dell'11,32%. Sale a 219.506 il totale dei casi nella regione dall'inizio dell'epidemia, mentre è di 5.481 il bilancio delle vittime.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.594 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 37 morti.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 244 i nuovi casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 14 morti, ai quali si aggiunge un decesso avvenuto il 28/11 e registrato successivamente. I 244 nuovi contagi sono stati rilevati su 2.763 tamponi (pari al 8,83%), di cui 405 test antigenici.

TOSCANA - Sono 452 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana, secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 34 morti.

ABRUZZO - Sono 64 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dalla regione. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti.

CAMPANIA - Sono 691 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 9.662 tamponi. Dei 691 nuovi positivi, 95 sono sintomatici e 596 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio della pandemia sale a 181.259, Sono 28 i nuovi decessi inseriti dall'Unità di crisi.

LAZIO - Sono 1.205 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 42 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12mila tamponi (-1.344 rispetto a ieri). In lieve calo i nuovi positivi (-8), mentre aumentano i decessi (+21). Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 9%. I casi a Roma città sono stabili a quota 500.

PUGLIA - Sono 788 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 31 morti.