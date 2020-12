Coldiretti e Confartigianato donano una statuetta del Presepe alle Diocesi di Siracusa e Noto

Il nuovo personaggio del Presepe 2020 è l’operatrice sanitaria, simbolo della lotta al Covid, un inno alla vita, quella delle persone guarite, salvate dall’abnegazione e dalla dedizione di tutti gli operatori sanitari.

Confartigianato e Coldiretti hanno voluto consegnare nelle diocesi italiane, ai vescovi dei territori, la statuina dell’anno.

La volontà è di rendere omaggio, attraverso l’arte e il valore artigiano di eccellenza, al mestiere dell’anno di questo 2020 dominato dalla pandemia: l’operatrice sanitaria è stata realizzata in esclusiva per questa occasione dalla prestigiosa bottega d’arte napoletana, La Scarabattola dei Fratelli Scuotto.

In provincia di Siracusa l'iniziativa ha avuto inizio con la consegna della statuetta all'arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, nei saloni della chiesa Sacra Famiglia di viale dei Comuni, alla presenza del parroco, don Claudio Magro. Il manufatto è stato donato dai presidenti di Coldiretti e Confartigianato Imprese Siracusa, rispettivamente, Alessandra Campisi e Daniele La Porta.

Domani mattina un'altra statuetta dei Fratelli Scuotto sarà consegnata al vescovo di Noto, Antonio Staglianò. A donarla saranno nuovamente i rappresentanti di Coldiretti e Confartigianato Imprese Siracusa.