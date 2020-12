Siracusa, 38 persone sanzionate per violazione delle norme anti covid

Non solo sanzioni, ma anche sensibilizzazione dei cittadini a rispettare le norme anti covid. I carabinieri di Siracusa in questi primi 20 giorni di dicembre, hanno proceduto al controllo di circa 2500 soggetti, contestando 38 sanzioni, ed ispezionato 400 attività elevando solo 2 sanzioni ai rispettivi titolari degli esercizi commerciali.

Si punta in sostanza a promuovere una presenza costante e visibile sul territorio per disincentivare la violazione delle norme e responsabilizzare la popolazione, a tutto vantaggio della comunità intera. L’incipiente periodo natalizio, con le nuove stringenti norme sulla circolazione stabilite dal Governo, chiederà un ulteriore impegno dello stesso tipo, per il quale si confida sulla piena collaborazione di tutti.