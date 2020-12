Coronavirus, 13.318 i nuovi positivi: 628 i decessi

Sono 13.318 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 628 morti che portano il totale a 69.842 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 166.205 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.687, con un calo di 44 unità.

I dati regione per regione:

PUGLIA - Sono 876 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi su 10.420 test. Da ieri sono stati registrati altri 35 morti.

BASILICATA - Sono 76 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi 21 dicembre in Basilica. Da ieri secondo il bollettino sono segnalati 4 morti. La task force regionale comunica che ieri, 21 dicembre, sono stati processati 1.587 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19.

VENETO - In Veneto da ieri si sono registrati 3.082 nuovi contagi e 150 morti che però sommano anche quelli non registrati lunedì. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. Nelle ultime 24 ore sono stati quasi 60.000 i tamponi fatti tra molecolari e test rapidi e i 3.082 casi positivi rilevati fanno scendere l'incidenza al 5,14% sul totale dei tamponi.

LAZIO - Sono 1.288 i nuovi casi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre 56 morti. 1.775 i guariti nella Regione.

ABRUZZO - Sono 86 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 8 morti. Da inizio pandemia i contagi sono stati 33.620. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 16, di cui 12 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi.

FRIULI - Sono 549 i nuovi casi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 20 morti. I nuovi casi sono pari al 6,6% dei tamponi effettuati (8.324 tamponi, di cui 917 test antigenici).

TOSCANA - Sono 309 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 309, il dato più basso dal 7 ottobre, su 2920 casi testati (10,6% positivi, dato più basso dal 21 ottobre)" ha annunciato su Facebook Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale.