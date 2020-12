Palazzolo (Azione): Reddito di cittadinanza fonte di finanziamento ai clan

"Il reddito di cittadinanza sta diventando una fonte di finanziamento per cosche e clan mafiosi. In un momento di grande difficolta' economica, per tanti e' un' efficace misura di sostegno ma sono ormai troppi i soggetti che lo percepiscono illegittimamente". Chiediamo con forza controlli rigorosi e continui". Lo afferma Giangiacomo Palazzolo, responsabile nazionale legalità di Azione e sindaco di Cinisi (Palermo). "La scoperta da parte delle Fiamme gialle di Messina - continua Palazzolo - di oltre venti appartenenti a famiglie mafiose percettori di reddito di cittadinanza è l'ennesimo campanello di allarme su uno strumento che oltre ad essere talvolta inadeguato si è rivelato oggetto degli appetiti delle organizzazioni mafiose che attraverso la sua indebita riscossione riescono spesso a finanziare la manovalanza criminale". Il responsabile legalità del partito di Calenda sostiene inoltre che "probabilmente sarebbe necessario modificare la legge in senso maggiormente restrittivo nei confronti anche dei semplici indiziati di Mafia, in ogni caso sono assolutamente necessari maggiori controlli incrociati tra le banche dati delle forze dell'ordine e dell'Inps. Non è tollerabile che lo Stato finanzi in qualche modo Cosa nostra" conclude Palazzolo