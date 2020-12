Coronavirus in Sicilia, 932 positivi: a Catania sono 238 i contagiati

Sono complessivamente 932 su 9.264 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore in Sicilia, dove il numero complessivo dei positivi sale a quota 33.614. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 10 (2.213 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 800. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.028, mentre si trovano in terapia intensiva 176 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 150 a Palermo, 238 a Catania, 241 a Messina, 32 a Ragusa 85 a Trapani, 53 a Siracusa, 37 ad Agrigento, 66 a Caltanissetta e 30 a Enna.