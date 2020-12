Open Fiber, a Mazara del Vallo la fibra ultra veloce

Stipulata la convenzione per la fibra ottica superveloce tra Open Fiber e il Comune di Mazara del Vallo . La società guidata dall'amministratore delegato Elisabetta Ripa ha pianificato nella città siciliana un investimento di 5 milioni di euro, fondi propri necessari al cablaggio di circa 15mila unità immobiliari. A suggellare l'accordo l'assessore Vincenzo Giacalone insieme agli esponenti di Open Fiber Clara Distefano (regional manager Sicilia), Dorotea Lo Greco (Affari Istituzionali Area Sud) e Daniele Di Pietrantonio (field manager e responsabile dei lavori di cablaggio in città). Complessivamente verranno stesi 9mila chilometri di cavi in fibra ottica, con conclusione dei lavori prevista entro 18 mesi dall'avvio dei cantieri. "Prosegue il percorso di innovazione e digitalizzazione della nostra Città - dichiara l'assessore all'Innovazione Vincenzo Giacalone - con questo accordo la nostra Città sarà dotata di una rete a banda ultra larga ed inoltre saranno realizzate connessioni dedicate in fibra per 30 immobili comunali che così potranno tra di loro comunicare con prestazioni elevatissime. L'Amministrazione del Sindaco Salvatore Quinci sta puntando a far diventare sempre più Smart la nostra Città ed al passo con le sfide che il futuro ci presenta". "Una rete a banda ultralarga - evidenzia Dorotea Lo Greco, Affari Istituzionali Area Sud di Open Fiber - permette di abilitare servizi che vanno a beneficio dell'intera collettività, a maggior ragione di fronte alla pandemia che ha costretto tutti noi a riformulare stili di vita e modalità produttive: smart working, telemedicina, telelavoro, educazione a distanza, Industria 4.0, videosorveglianza, domotica."