Regione, nuova tranche di contributi per interventi su palazzi storici siciliani

Gli assessori dell’Economia Gaetano Armao e dei Beni Culturali, Alberto Samonà, hanno firmato il decreto che autorizza la ripartizione delle risorse stanziate per opere di manutenzione e abbellimento delle dimore storiche, grazie alle quali verranno realizzati interventi di miglioramento di cinque storici palazzi siciliani.

Beneficiari dei contributi sono proprietari, possessori o detentori di edifici a destinazione d'uso abitativo che siano stati, però, dichiarati di interesse culturale.

Lo stanziamento, che per il 2020 ammonta a € 736.980,56, andrà a finanziare le opere relative a “Villa dei Marchesi Carrozza” a Santa Teresa di Riva (ME), Palazzo Valguarnera- Ganci a Palermo, Palazzo Villadorata e Tonnara di Marzamemi (nella foto) a Pachino (SR) e il complesso monumentale della Tonnara di Scopello a Castellammare del Golfo (TP).