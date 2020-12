Coronavirus, 18.040 i nuovi positivi e 505 decessi: i morti in Italia superano i 70 mila

Sono 18.040 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 24 dicembre, secondo i dati contenuti del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 505 morti che portano il totale a 70.900 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.

I dati regione per regione:

VENETO - Sono 3.837 i nuovi positivi in Veneto 24 ultime ore, dato che porta il totale degli attuali contagiati a quota 104.002. I morti nelle ultime 24 ore sono 103, per un totale di 5.850 da inizio epidemia. Il dato positivo viene dal trend dei ricoverati negli ospedali, da ieri sono scesi a 2870 (-18), mentre stabile è il dato dei ricoveri in terapia intensiva: 3828 ( più 1). I guariti sono saliti in totale a 116.872. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8 di oggi.

CAMPANIA - Sono 1.156 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 20.404 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari al 5,6%. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 20 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

TOSCANA - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 563 su 11.680 tamponi molecolari e 6.401 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Oggi si registrano 35 morti: 17 uomini e 18 donne con un'età media di 80,4 anni.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.692 i contagi da coronavirus registrati oggi in Emilia Romagna. Secondo il bollettino della regione, da ieri sono stati segnalati altri 76 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 161.163 casi di positività.

PUGLIA - Sono 1.458 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 19 morti.

VALLE D'AOSTA - Nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso e sono stati rilevati 35 nuovi contagiati dal coronavirus in Valle d'Aosta. E' quanto riportato dal bollettino della Regione Valle d'Aosta. I contagiati attuali sono scesi a 427 (le guarigioni sono state 37). I ricoverati sono 87 (44 all'Ospedale Parini, 33 all'Isav, 6 all'Ospedale da campo) dei quali quattro in terapia intensiva. Infine sono 340 le persone in isolamento domiciliare.