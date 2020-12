Calciomercato, l'ex Catania Gomez fa gola a tanti ma l'Atalanta chiede 10 milioni di euro

Gennaio, tempo di calciomercato invernale. Ormai quasi ci siamo, e anche se le trattative apriranno ufficialmente lunedì 4 molti sono già i discorsi intavolati, che attendono soltanto di essere messi nero su bianco. Ne sa qualcosa il Milan, perché il primato in classifica e la possibilità concreta di centrare comunque l'obiettivo dell'entrata nella prossima Champions League stanno convincendo la proprietà dei rossoneri di fare uno sforzo durante questa 'finestra' di trattative. Un difensore è l'obiettivo numero uno, e il Milan punta forte su SIMAKAN, ventenne dello Strasburgo, che costa 15 milioni e sul quale ci sono anche Lipsia e Wolverhampton.

L'alternativa rimane KABAK dello Schalke 04. A Pioli non dispiacerebbe anche avere un centravanti di riserva e si sa che Maldini e Masara si sono fatti avanti con il Sassuolo (proprietario del cartellino) per avere SCAMACCA, attualmente al Genoa.

La risposta è che ci vogliono 20 milioni, cifra che, almeno per ora, ha fatto battere in ritirata i dirigenti della Roma, anche loro interessati al bomber che calcisticamente è nato proprio nelle giovanili giallorosse. In uscita il Milan lavora su CONTI, DURARTE, KRUNIC e MUSACCHIO, per i quali ci sono state offerte ma che non sono cedibili a prezzi di svendita. Rimanendo a Milano, anche l'Inter è al lavoro sul mercato in entrata, che passerà inevitabilmente prima dalle cessioni. Il nome più caldo è quello di ERIKSEN, per il quale si è fatto avanti il West Ham, che vorrebbe il danese in prestito oneroso. L'Inter punta invece a una cessione definitiva, e la soluzione potrebbe essere quella del Psg, dove sta per arrivare Pochettino, tecnico che ha grande stima di Eriksen, e che lo rivorrebbe (hanno già lavorato insieme nel Tottenham) dando magari in cambio all'Inter quel PAREDES che piace ad Antonio Conte. Con un conguaglio di 5-6 milioni a favore di Marotta-Ausilio l'affare andrà in porto. Ma prima l'Inter vorrebbe cedere NAINGGOLAN (potrebbe esserci uno scambio di prestiti con il Cagliari che farebbe approdare PAVOLETTI in nerazzurro) e VECINO, per il quale, se si riduce l'ingaggio, c'è la possibilità di andare alla Sampdoria. Conte intanto ha chiesto alla sua dirigenza se si può fare un tentativo per strappare GERVINHO al Parma, magari scambiandolo con PINAMONTI. Per la fascia sinistra c'è sempre l'ipotesi EMERSON PALMIERI, visto che MARCOS ALONSO sembra destinato all'Atletico Madrid. Grande protagonista di questo mercato dovrebbe essere GOMEZ, destinato a lasciare l'Atalanta. Il club bergamasco vuole dieci milioni, l'argentino, ex Catania, ha 32 anni e guadagna tre milioni di euro. Finora ci sono stati dei sondaggi da parte di Milan e Inter, mentre la Lazio, dove c'è Inzaghi che è un grande estimatore del Papu, per ora non si è fatta avanti. La Juventus sembra aver bruciato Roma Bruges nella corsa al 19enne statunitense REYNOLDS, esterno del Dallas che è stato valutato 8 milioni e quando arriverà in Italia finirà in prestito, probabilmente al Cagliari, perché la Juve per ora non ha caselle per gli extracomunitari. La Roma fa sul serio per SIRIGU, portiere del Torino, ma l'ex Psg può arrivare solo in caso di addio di Pau Lopez, che avrebbe degli estimatori in Inghilterra. Per il rinforzo in avanti, a Trigoria è tornata d'attualità l'ipotesi del ritorno di EL SHAARAWY.