Cede una parte del campanile nella chiesa del Sacramento nel Salento

Il maltempo ha causato il cedimento di una porzione del campanile della chiesa del Santissimo Sacramento, a Supersano (Lecce), con il conseguente distacco di alcune parti dei conci di tufo dalla sommita' del manufatto. I frammenti caduti al suolo, sulla strada antistante, non hanno causato danni ne' a persone ne' a cose, anche perche' il crollo e' avvenuto nelle prime ore di questa mattina, quando il centro del paese era ancora deserto. Per mettere in sicurezza il campanile sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la polizia locale ha provveduto a transennare l'area interessata dalla caduta dei frammenti. A causare il distacco dei tufi potrebbe essere stato un fulmine. Tutto il Salento, cosi' come la Puglia intera, in queste ore e' interessato da un'ondata di maltempo con forti venti e piogge diffuse che hanno fatto scattare l'allerta Gialla per rischio idrogeologico.