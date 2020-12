Neve su Milano ed in gran parte della Lombardia

Nevica su Milano e su gran parte della Lombardia. Il capoluogo lombardo, questa mattina, si e' svegliato sotto una coltre bianca spessa circa 10 centimetri. I fiocchi continuano a scendere ma, secondo le previsioni, la precipitazione dovrebbe interrompersi entro la fine della mattinata o al piu' tardi al pomeriggio. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti per diversi alberi caduti e per qualche auto finita fuori strada.

Forti disagi alla viabilità nel Basso Piemonte a causa delle nevicate di queste ore. Abbondanti nevicate si registrano pure in Veneto ed in Trentino Alto Adige.