Covid, nel Ragusano salgono a 152 i morti dall'inizio della pandemia

Salgono a 152, dall’inizio della pandemia, i morti per Covid nel Ragusano. Ai dati riguardanti le ultime 24 ore, infatti, si sono aggiunti altri undici decessi comunicati dall’Asp di Ragusa nell’ultimo bollettino. Nelle ultime 24 ore sono decedute, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un 79enne di Comiso e una 91enne di Ragusa. A questi bisogna aggiungere sei persone morte a casa e tre nella RSA di Ragusa nel mese di dicembre e che non erano stati conteggiati precedentemente. Dai 141 morti di due giorni fa, si è, quindi, passati, secondo il bollettino Asp, ai 152 di oggi.

I positivi al Covid in provincia di Ragusa sono scesi a 665. I contagiati in isolamento domiciliari sono 607; 44 i ricoverati nei vari ospedali e 14 nella Rsa Covid del Maria Paternò Arezzo. Ecco i dati dei positivi nei vari comuni del Ragusano: 53 Acate, 21 Chiaramonte Gulfi, 49 Comiso, 1 Giarratana, 12 Ispica, 135 Modica, 2 Monterosso Almo, 24 Pozzallo, 102 Ragusa, 36 Santa Croce Camerina, 14 Scicli, 152 Vittoria.