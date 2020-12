Dopo i giorni di parziale lockdown, a Palermo, nonostante il vento forte, la gente si è riversata per le strade del centro a passeggiare o per fare shopping con la riapertura dei negozi. Per entrare in alcune attività commerciali, le persone si sono messe in fila: le forze dell'ordine, a piedi o motorizzate, controllano piazze e strade e sono pronte a intervenire in caso di assembramenti.