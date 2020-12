Coronavirus, 8.585 nuovi positivi e 445 decessi: contagio al 12,4%

Sono 8.585 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 28 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 445 morti, che portano il totale a 72.370 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 68.681 tamponi. Il tasso di positività scende al 12,4% rispetto al 14,8 registrato ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 2.565, con un calo di 15 unità. I ricoverati con sintomi sono 23.932, con un incremento di 361. Sono 14.675 i dimessi/guariti in 24 ore che portano il totale delle persone che dall'inizio dell'emergenza hanno superato il virus a 1.408.686. Calano di 6.539 gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 in carico al sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 575.221 le persone positive al Sars Cov2.

I dati delle regioni:

LOMBARDIA - Sono 573 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 42 morti.

VENETO - Sono 2.782 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano così a 243.434 il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia. Secondo il Bollettino della regione, aggiornato alle ore 8 di oggi, si registrano poi 69 decessi in più rispetto a ieri, che portano il totale dei morti dal 21 febbraio ad oggi a 6.107. Cresce la pressione sui reparti ospedalieri non critici, con 3.007 ricoverati, 77 in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive ci sono 4 pazienti in meno, per un totale di 387 ricoverati.

LAZIO - Sono 966 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi su quasi 10mila tamponi. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti, mentre i guariti sono stati 1.287.

CAMPANIA - Sono 433 i nuovi casi di coronavirus in Campania, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 33 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.650 tamponi.

TOSCANA - "Oggi sono 181 i nuovi positivi in Toscana su 3.674 tamponi molecolari e 503 test rapidi". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

ABRUZZO - Sono 41 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. I positivi nella Regione da inizio emergenza sono stati complessivamente 34.533.

BASILICATA - Sono 127 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 12 morti.

PUGLIA - Sono 645 i contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi su 4.147 test effettuati. Altri 47 i morti registrati da ieri.

VALLE D'AOSTA - Due nuovi decessi, che portano il totale complessivo a 376, e 494 casi positivi attuali , + 62 rispetto a ieri, di cui 95 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva e 395 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell’emergenza da Coronavirus in Valle d’Aosta resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione.

SARDEGNA - Sono 156 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 21 morti.