Medici, da Anaao e Assomed invito ai siciliani a immunizzarsi

"Accogliamo con gioia e un grosso sospiro di sollievo la vaccinazione avviata nel Vax Day che si è celebrato ieri e che ha visto il nostro vicesegretario regionale Massimo Geraci come primo medico vaccinato in Sicilia". A dirlo è il segretario regionale dell'Anaao Assomed Sicilia Toni Palermo., che aggiunge: "Il vaccino è l'unica arma riconosciuta fino adesso con la quale potremo essere in grado di sconfiggere questo terribile nemico invisibile, dandoci speranza per un futuro migliore". "In questi terribili mesi di pandemia -. aggiunge Palermo - abbiamo dovuto combattere una battaglia impari che ha visto in prima linea soprattutto medici e personale sanitario e che purtroppo ha lasciato molte vittime sul campo. Quindi il mio vuole essere più che un auspicio, un invito come Anaao Sicilia a tutti gli operatori sanitari e a tutti i cittadini a sottoporsi, ognuno al proprio turno, all'immunizzazione". "Questo - conclude - ci consentirà tutti di vivere più serenamente la lotta contro il terribile Covid19 che ancora prosegue e che ci auguriamo di vincere presto e per sempre, per il bene di tutta l'umanità.